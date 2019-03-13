video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 04:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط طن رنجة فاسد وتقنين وضع محطتين للمحمول بالشرقية

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:55 م
ضبط طن رنجة فاسد وتقنين وضع محطتين للمحمول بالشرقية ضبط رنجة فاسدة
الشرقية – إيمان مهنى
إضافة تعليق

قامت مديرية الطب البيطرى بالاشتراك مع الجهات المعنية بحملات تفتيشية بمركز الحسينية على مصانع تصنيع وحفظ الرنجة للتأكد من صلاحية المنتجات والمواد الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالشرقية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر بأحد مصانع تصنيع الرنجة بمركز الحسينية.. تم تحرير المحضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية.

في سياق متصل قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمرور على 7 منشأت طبية "مستشفيات" بمراكز "الزقازيق - الإبراهيمية - فاقوس"  لضبط العمل والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير إدارة البيئة ماهر الشناف أنه تم إستلام عدد10 نماذج مشروعات ذات إشتراطات خاصة لفحصها وإبداء الرأي فيها بمعرفة إدارة شئون البيئة مشيراً إلى أنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة لعدد 9 نماذج مشروعات للتأكد من صحة البيانات الواردة بالنموذج وتم إبداء الرأي بالمواققة البيئية في عدد واحد مشروع ذو اشتراطات خاصة من النماذج الواردة للإدارة.

كما تم تقنين محطتين محمول بمركزى أبو كبير، الإبراهيمية  ومراجعة ملفات 3 محطات محمول بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات و وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق 184 مقهى وكافتيريا غير مرخصة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

اخبار محافظات

بيطري الشرقية




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة