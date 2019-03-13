ضبط طن رنجة فاسد وتقنين وضع محطتين للمحمول بالشرقية

وأوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم ، بالإشتراك مع إدارة الرقابة التموينية بالشرقية بحملة تفتيشية أسفرت عن ضبط نصف طن رنجة مجهولة المصدر بأحد مصانع تصنيع الرنجة بمركز الحسينية.. تم تحرير المحضر وإجراء اللازم بخصوص المضبوطات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية.

في سياق متصل قامت إدارة شئون البيئة بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة المتابعة بالمرور على 7 منشأت طبية "مستشفيات" بمراكز "الزقازيق - الإبراهيمية - فاقوس" لضبط العمل والتأكد من تواجد أطقم الأطباء والتمريض للإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح مدير إدارة البيئة ماهر الشناف أنه تم إستلام عدد10 نماذج مشروعات ذات إشتراطات خاصة لفحصها وإبداء الرأي فيها بمعرفة إدارة شئون البيئة مشيراً إلى أنه تم إجراء المعاينة على الطبيعة لعدد 9 نماذج مشروعات للتأكد من صحة البيانات الواردة بالنموذج وتم إبداء الرأي بالمواققة البيئية في عدد واحد مشروع ذو اشتراطات خاصة من النماذج الواردة للإدارة.

كما تم تقنين محطتين محمول بمركزى أبو كبير، الإبراهيمية ومراجعة ملفات 3 محطات محمول بعد إجراء المعاينات بمعرفة لجان شئون البيئة للتأكد من مطابقتها لإشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الإتصالات و وزارة الصحة والسكان و وزارة البيئة والقواعد والقرارات المنظمة لإنشاء محطات المحمول.