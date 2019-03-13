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صور.. 10 مشروعات بتكلفة 182 مليون جنيه بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد

الأربعاء، 13 مارس 2019 07:00 ص
صور.. 10 مشروعات بتكلفة 182 مليون جنيه بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد المشروعات التنموية بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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تشهد محافظة سوهاج تنمية شاملة فى العديد من القطاعات وخاصة الخدمية، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، "اليوم السابع" يقدم للقارئ بعض المعلومات الخاصة بتلك المشروعات للتعريف بالدور الذى تلعبه الحكومة والقيادة السياسية فى تنمية المجتمع.

 

 

1- مستشفى حميات البلينا والتى يجرى تطويرها الآن بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه و700 ألف تقريبًا وهى تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

2- فى مركز جرجا تجرى الآن أعمال تغطية ترعة عزبة الحيط الجديدة، والمساقى المجاورة، لتوسعة طريق سوهاج/أسوان الزراعى، والمؤدى إلى مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 33.9 مليون.

3- بمدينة جرجا نفسها تتم أعمال رصف طريق العوامر بيت داود، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق، وتصل التكلفة الإجمالية له 28.2 مليون جنيه.

4 – وفى مدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمركز التكنولوجى بأخميم، بتكلفته 2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة الانتهاء من مركز الطب البيطرى بأخميم 1.2 مليون جنيه.

5 - تطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم، والتى وصلت 9.6 مليون جنيه، شاملة إنشاء سور ومجموعة سلالم، ومنطقة استقبال واستراحة، وقاعة زجاجية، وتوصيل المياه والكهرباء، وإعادة رصف الطريق المؤدى لمنطقة المقابر ، حيث تخطت نسبة التنفيذ به 30%.

6 - تفيذ خط طرد مياه "قطر 16 بوصة" بمحطتى مياه الحواويش 3 و4 لتغذية حى الكوثر، وصلت تكلفتها 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروع توصيلات خطوط المياه للمناطق المحرومة بالعيساوية شرق، بتكلفه 2 مليون جنيه مخصصة لمركز أخميم لتوصيل المياه للمناطق المحرومة، حيث تم الانتهاء من الخط الرئيسى بطول 700 متر.

7 - مشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه والقرى المجاورة "خط طرد آبار موقع عام كهروميكانيكا" بتكلفة 20 مليون جنيه.

8 - محطة المحاسنة للصرف الصحى، حيث تخدم 5 قرى، و4 نجوع هى القرعان، ونجع كويسين، ومقلد، والحيط، وقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 شهور بتكلفة 85 مليون جنيه.

9 - مشروع رصف طريق مدخل الكوامل طريق المطار حتى نجع الشيخ حمد بالمنطقة الأثرية "اتريبس"، والذى انتهت به الأعمال بتكلفة 11.7 مليون جنيه.

10 - تطوير منطقة آثار اتريبس بالشيخ حمد التابعة لمركز سوهاج بتكلفة 5.2 مليون جنيه.

 

المحافظ يتفقد 16 مشروع اليوم (9)
المحافظ يتفقد المشروعات

 

المحافظ يتفقد 16 مشروع اليوم (3)
المحافظ يتفقد المشروعات

 

المحافظ يتفقد 16 مشروع اليوم (6)
المحافظ يتفقد المشروعات

 

المحافظ يتفقد 16 مشروع اليوم (12)
المحافظ يتفقد المشروعات

 


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