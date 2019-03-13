صور.. وفد مركز بحوث الصحراء يتفقد أراضى تجمع الملك سلمان بمدينة سانت كاترين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قام خالد رمضان سلامة رئيس مدينة سانت كاترين وعلاء زهرة رئيس قرية وادى سعال، يرافقهم وفد من مركز بحوث الصحراء، والدكتور خالد مجاهد مدير المركز بمدينة سانت كاترين لزيارة التجمع التنموى (تجمع الملك سلمان) وذلك للحصول على عينات تربة من موقع الأراضى التى سيتم توزيعها مع البيوت البدوية.

وقال خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين، إن وفد مركز البحوث يتفقد تجمع الملك سلمان وأخذ عينات من التربة ولفحصها ومعرفة مدى خصوبتها بالتجمع، وكذلك الحصول على عينات من المياه من الأبار الموجود بالمنطقة لفحصها لمعرفة المعايير الموجودة بها .

خالد سلامة رئيس مدينة سانت كاترين والوفد مركز البحوث اثناء تفقد التجمع

وفد مركز البحوث اثناء تفقد ارض التجمع الملك سلمان

اثناء تفقد منطقة التجمع الملك سلمان