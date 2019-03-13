صور.. جوايدو يتعهد بالوصول إلى القصر الرئاسى الفنزويلى "قريبا جدا"

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تعهد زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان جوايدو، بأخذ موقع الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو، فى قصر الرئاسة "قريبا جدا"، وذلك بالتزامن مع استمرار المظاهرات وانقطاع التيار الكهربائى.



أثناء خطاب جوايدو لمؤيديه



وقال جوايدو - فى خطاب وسط حشد من مؤيديه اليوم الأربعاء - "نحتاج إلى مكتب للعمل فيه، لذا قريبا جدا، وحين تكون القوات المسلحة بالكامل في صفنا، سنذهب لمكتبى هناك فى ميرافلوريس (حيث يقع القصر الرئاسى)، قريبا جدا".



جانب من الحشد المؤيد لزعيم المعارضة الفنزويلية



وأضاف زعيم المعارضة الذى نصب نفسه رئيسا انتقاليا واعترفت به أكثر من 50 دولة، "بالشجاعة والقوة أطلب منكم أن تثقوا بأنفسكم وبأن فنزويلا ستخرج من الظلام". وسعى جوايدو (35 عاما) للتعويل على غضب الشارع إزاء انقطاع التيار الكهربائي الذى فاقم معاناة الفنزويليين الذين يواجهون منذ سنوات أزمة اقتصادية.



جوايدو فى كلمته أمام مؤيديه

من جانبها ، تسعى الولايات المتحدة لزيادة ضغوطها على فنزويلا، بعد إعلان الممثل الأمريكى الخاص لأزمة فنزويلا، إليوت أبرام، أن بلاده تستعد لفرض عقوبات "قاسية جدا" على المؤسسات المالية الأجنبية، التى تقدم الدعم لنظام مادورو.



جوايدو وسط مؤيديه



وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أفراد وشركات مرتبطة بالحكومة الفنزويلية، ولا سيما بشركة النفط الوطنية الفنزويلية.



جوايدو يتحدث إلى الحشد المؤيد له



جوايدو يقف أعلى سيارة وسط مؤيديه



جوايدو يلوح لمؤيديه



جوايدو يمازح أحد مؤيديه



خوان جوايدو أعلى سيارة فى شوارع كاراكاس



خوان جوايدو