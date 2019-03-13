video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 13 مارس 2019 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. العالم يثور على "بوينج" بعد حادث الطائرة الإثيوبية

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:22 م
صور.. العالم يثور على "بوينج" بعد حادث الطائرة الإثيوبية
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
إضافة تعليق

يبدو أن حادث سقوط الطائرة الإثيوبية كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، حيث أنها فتحت الباب أمام العديد من دول العالم، وشركات الطيران لتعليق العمل بالطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، وهو ما يمثل صفعة قوية للشركة الأمريكية المصنعة للطائرات، خاصة وأن الحادث الإثيوبى ليس الأول من نوعه، حيث تعرضت العديد من الطائرات من نفس الطراز إلى حوادث مشابهة.

أحد عمال الصيانة يتفقد طائرة من طراز بوينج فى إندونيسيا
أحد عمال الصيانة يتفقد طائرة من طراز بوينج فى إندونيسيا

 

وبسبب الإجراءات التى اتخذتها الدول، تكبدت الشركات خسائر تصل إلى مليارات الدولارات، رغم حرص الشركة الأمريكية على الدفاع عن نفسها، حيث ذكرت تقارير أن الخسائر التى منيت بها الشركة تجاوزت 24 مليار دولار.

إحدى الطائرات التى تم تعليق العمل بها فى الهند
إحدى الطائرات التى تم تعليق العمل بها فى الهند

وقالت الشركة، إن لديها "ثقة تامة" فى سلامة أسطول طائراتها من هذا الطراز، وأوضح "ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية". وأضافت أن إدارة الطيران الاتحادى الأمريكية "لم تتخذ أى إجراء إضافى فى هذا التوقيت، وإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران".

إحدى الطائرات فى ماليزيا
إحدى الطائرات فى ماليزيا
 
من جانبها أصدرت هيئة الطيران المدنى المصرية قرارا بمنع عبور و هبوط وإقلاع طائرات البوينج 737 ماكس فى الأجواء و المطارات المصرية، حيث تم إصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم.
الهند تعلق العمل بالطائرة
الهند تعلق العمل بالطائرة
 
وقالت الهيئة، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه جارى عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة  المصنعة للطائرة ووكالات السلامة المعنية. 
أمريكا تواصل العمل بالطائرات فى الرحلات الداخلية
أمريكا تواصل العمل بالطائرات فى الرحلات الداخلية
 
كما اتخذت العديد من الدول الأخرى قرارات مماثلة، على رأسها سلطنة عمان وماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والنرويج وروسيا وهونج كونج وكوسوفو ونيوزيلندا.
 
إندونيسيا تعلق العمل بالطائرات بوينج 737 ماكس
إندونيسيا تعلق العمل بالطائرات بوينج 737 ماكس
طائرات إندونيسية تم تعليق العمل بها بسبب الحادث الإثيوبى
طائرات إندونيسية تم تعليق العمل بها بسبب الحادث الإثيوبى
طائرة إندونيسية
طائرة إندونيسية
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حرصا على سلامة الركاب.. سلطة الطيران تمنع عبور طائرات "بوينج 737 ماكس" فى الأجواء والمطارات المصرية بعد حادث الطائرة الإثيوبية.. الطيران المدنى: جارى تقييم سلامة الطراز مع الشركة المصنعة ووكالات السلامة المعنية

"ألافكو" الكويتية: أسطول طائراتنا الحالى لا يشمل طائرات بوينج 737 ماكس - 8

شركة "ليون إير" الإندونيسية تعلق استلام طائرات "بوينج 737 ماكس 8"

بوينج

الهند

ماليزيا

عمان

مصر

هيئة الطيران المدنى المصرية

إندونيسيا

روسيا

هونج كونج

كوسوفو




لا تفوتك
القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

القوات البحرية تنجح فى إحباط محاولة تهريب 8 أطنان حشيش

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

رئيس الخطوط الإثيوبية: هناك تشابه كبير بين حادثى طائرتى إثيوبيا وإندونيسيا

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

دفتر أحوال المواطن.. أهالى أسوان يستغيثون بعد انقطاع مياه الشرب لـ 5 أيام.. الجراجات تتحول لمقاهى بحى النزهة.. مياه الصرف مشكلة أهالى تقسيم أباظة فى الهرم.. وشكوى من الباعة الجائلين بالتجمع الخامس

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

"اليوم السابع" يرصد وحدات روضة السيدة بعد تطويرها.. فرش 816 شقة وتسليمها لسكان العشوائيات مجانا.. الإنتهاء من تشجير الشوارع وإنشاء ممشى سياحى وطرح 99 محلا للإيجار.. صور

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

برشلونة يخشى مفاجآت ليون فى دوري أبطال أوروبا

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

5 أسرار لقناع الكافيار.. يمنع سقوط الشعر ويعيد له اللمعان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة