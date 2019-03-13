صور.. العالم يثور على "بوينج" بعد حادث الطائرة الإثيوبية

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

يبدو أن حادث سقوط الطائرة الإثيوبية كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، حيث أنها فتحت الباب أمام العديد من دول العالم، وشركات الطيران لتعليق العمل بالطائرات من طراز بوينج 737 ماكس، وهو ما يمثل صفعة قوية للشركة الأمريكية المصنعة للطائرات، خاصة وأن الحادث الإثيوبى ليس الأول من نوعه، حيث تعرضت العديد من الطائرات من نفس الطراز إلى حوادث مشابهة.



أحد عمال الصيانة يتفقد طائرة من طراز بوينج فى إندونيسيا

وبسبب الإجراءات التى اتخذتها الدول، تكبدت الشركات خسائر تصل إلى مليارات الدولارات، رغم حرص الشركة الأمريكية على الدفاع عن نفسها، حيث ذكرت تقارير أن الخسائر التى منيت بها الشركة تجاوزت 24 مليار دولار.



إحدى الطائرات التى تم تعليق العمل بها فى الهند

وقالت الشركة، إن لديها "ثقة تامة" فى سلامة أسطول طائراتها من هذا الطراز، وأوضح "ندرك أن الهيئات التنظيمية والزبائن اتخذوا قرارات اعتقادا منهم بأنها الأكثر ملاءمة لأسواقهم الداخلية". وأضافت أن إدارة الطيران الاتحادى الأمريكية "لم تتخذ أى إجراء إضافى فى هذا التوقيت، وإنه بناء على المعلومات المتاحة حاليا فليس لدينا ما يدعو لإصدار توجيهات جديدة لشركات الطيران".