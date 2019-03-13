صحة الوادى الجديد : فحص 106 مواطن في مبادرة 100 مليون صحة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

قالت وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم الأربعاء، إن المديرية تسير بخطي ناجحة للوصول للمستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في أقل من الوقت المحدد لها وهو نهاية أبريل المقبل.

وأكدت مشرف على مسح 106073 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 13 مارس2019 بفعاليات من المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، تحقيق نسبة 234 % من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الأربعاء من المبادرة والذي جري مسح 6617 مواطنا في اليوم الثالث عشر فقط من المبادرة.

وأضافت مشرف، أن الوزارة تستهدف الوزارة فحص 3480 مواطنا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 50 % من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل وإعداد الفرق الخاصة بالفحص بالتنسيق مع الوزارة من خلال الدفع بـ10 فرق متحركة.

وأضافت أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت إلى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة طرق الأبواب للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات للوصول لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضي اخل منازلهم.