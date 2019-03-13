دواوين الوزارات.. الصحة تضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية
وزارة التربية والتعليم:
"التعليم" تجتمع بواضعى امتحانات الثانوية وتحدد خريطة الأسئلة..الاختبارات بعيدة عن السياسة ومتدرجة حسب مستويات الطلاب وتشمل جميع أجزاء المنهج..المراجعة قبل الطباعة تحسبا لأى أخطاء..والحفاظ على السرية فى المقدمة
وزارة التضامن:
التموين
تلقى 90 ألف تظلم من المستبعدين من دعم البطاقات خلال 6 أيام.. وفحصها خلال أسبوعين.. التموين: "استمرار فتح التظلمات لحين توفيق أوضاع من لديه عدادات كهرباء بأسماء آخرين.. وصرف الخبز المدعم بحد أقصى 10 أفراد
وزارة الزراعة:
التعليم العالى:
وزارة الهجرة:
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