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دواوين الوزارات.. الصحة تضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات

الأربعاء، 13 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. الصحة تضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتبت آية دعبس
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وزارة الصحة:
 
وزارة التربية والتعليم:
 
 
 
 
وزارة التضامن:
 
 
التموين
 
 
وزارة الزراعة:

 

 
التعليم العالى:
 
 
وزارة الهجرة:
 
 
 

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الصحة

انسولين

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