التضامن: الخميس آخر موعد لتلقى طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن يوم الخميس المقبل آخر موعد لتلقى طلبات أعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019، وذلك مع ضرورة الالتزام بأن يكون العضو مسجلاً فى إحدى الجمعيات الأهلية ومسددًا للاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م ولم يوقع عليها جزاءات لمخالفات ثبتت بحقها.

وكانت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قررت مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1440هـ/ 2019 حتى يوم 14 مارس 2019، بعد أن كان مقرراً إغلاقه 7 مارس، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين الراغبين فى التقدم ليتمكنوا من التسجيل على بوابة الحج الموحدة المصرية، مشيرة إلى أن بعثة حج الجمعيات هذا العام خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة لأعضاء الجمعيات الأهلية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم، وأن نهاية مارس الحالى سيشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً على البوابة لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة والتى تم تحديدها وفقا لنسبة تعداد السكان.

وتتضمن الإجراءات عدة قواعد يجب مراعاتها عند التقديم للحج، منها تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا فى جهة واحدة سواء حج الداخلية أو الجمعيات الأهلية أو السياحة، وسوف يتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتى تم تحديدها وفقاً لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

يذكر أن أيمن عبد الموجود المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى، كان قد أكد أن مجلس أمناء المؤسسة اتفق على أن تكون أسعار المستويات الأربعة لحج الجمعيات وأن المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، وبقيمة 105 آلاف جنيه وتخصص المؤسسه 10% ؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز والمستوى الثانى فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وقيمته 90 ألف جنيه والمستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكى، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوى وبقيمة 80 ألف جنيه والمستوى الرابع والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، و3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوى بحد أقصى 300 متر بالمدينة وبقيمة 70 ألف جنيه، وتقدم كل الفنادق وجبتى الإفطار والغداء.