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"التعليم العالى" تستعد لتنسيق 2019 بطباعة الدليل لطلاب الثانوية العامة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:00 ص
"التعليم العالى" تستعد لتنسيق 2019 بطباعة الدليل لطلاب الثانوية العامة تنسيق طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتب وائل ربيعى
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بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إجراءات تنسيق القبول بالجامعات للعام الجديد 2019-2020؛ بإنجاز العمليات اللوجستية كطباعة الملفات والمطبوعات الخاصة بأعمال مكتب التنسيق المختلفة.
 
وتضمنت أعمال انطلاق تنسيق العام الجديد طباعة دليل التنسيق لطلاب الثانوية العامة، وكذلك إنجاز جميع التجهيزات والأعمال الخاصة بالمراحل المختلفة واختبارات القدرات.
 
من جانبه أشار السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أنه لا جديد بتنسيق العام الحالى، وأنه سيتم العمل بجميع القواعد المنظمة للتنسيق خلال العام السابق، ومن بينها أن يكون التنسيق على 3 مراحل، وأن يتم حجز اختبارات القدرات إلكترونيا بشكل كامل.

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