حبس عاملين ووالداتهما لشروعهم فى قتل زوج شقيقتهم بسب الميراث بطوخ

قرر أحمد الميهى رئيس نيابة طوخ، برئاسة المحامى العام الأول لنيابات جنوب القليوبية، حبس عاملين ووالدتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات، لشروعهم فى قتل زوج شقيقتهما بسب خلافات بينهما على الميراث.

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من العميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ، بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بناحية قرية كوم الأطرون بدائرة المركز .

على الفور، انتقل المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ لمحل المواقعة، وبالفحص تبين حدوثها بين كلٍ من طرف أول "تامر.ن" 39 سنة، ومقيم بناحية كوم الأطرون، مصاب وتم نقله للمستشفى "ولا يمكن استجوابه"، وطرف ثان "ا.س"33 سنة، عامل بناء "شقيق زوجة المصاب"، و"ع. س" 25 سنة، عامل بناء "شقيق زوجة المصاب"، و"ا.م"51 سنة، ربة منزل "والدة الطرف الثانى".

وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، أن سبب الواقعة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما حول الإرث، تطورت لمشاجرة بينهما، قام على أثرها الطرف الثانى بالتعدى بالضرب على المصاب بقطعة حجرية "قالب طوب" مُحدثين ما به من إصابات وفروا هاربين .

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت وحدة مباحث المركز، من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وأحيلوا للنيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.