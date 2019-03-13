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تعرف على أعمال تطوير محيط استاد القاهرة استعدادًا للبطولة الأفريقية

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:00 ص
تعرف على أعمال تطوير محيط استاد القاهرة استعدادًا للبطولة الأفريقية أعمال التطوير القائمة بمحيط استاد القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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تعمل محافظة القاهرة على تطوير المناطق المحيطة بأماكن إقامة المباريات والوفود المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية، ويرصد "اليوم السابع" فى السطور التالية أهم ما يتم فى هذا الإطار.

1. رفع كفاءة الطرق والمداخل والمخارج "رصف وإنارة وتشجير" المؤدية لاستاد القاهرة.

2. تكثيف أعمال الإنارة والنظافة ودهان كامل للأعمدة وصيانتها الدورية بمحيط الاستاد.

3. نشر وتركيب أعمدة الإنارة التجميلية بطول مداخل استاد القاهرة والطرق المؤدية للمنطقة.

4. إقامة سياج حديدى تجميلى بمحيط المسطحات الخضراء والجزر الوسطى بعد رفع كفاءتها وتدعيمها بأنواع مميزة من الزهور.

5. تقليم الأشجار وتنسيقها ونظافة أكشاك الكهرباء وطلائها والتأكد من غلقها بإحكام وإزالة أى ملصقات عليها.

6. التنسيق مع أصحاب واتحاد ملاك كافة العقارات والمساكن المطلة والمحيطة بالاستاد للطلاء الموحد.

7. مراجعة المحاور الرئيسية بالقاهرة وترميم كافة الحفر والمطبات وإعادة الرصف فى حالة الاحتياج واستعواض البردورات الناقصة.

8. استكمال بلاطات الأرصفة المفقودة وإعادة طلاء أجسام الكبارى من الداخل والخارج.

9. رفع كفاءة المحاور الرئيسية والفرعية وطلاء العقارات فى أماكن استضافة المباريات وإقامة الوفود.

10. إزالة كافة التشوهات والإعلانات القديمة من فوق الجدران والأسوار وإعادة طلائها.

 


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