"تحيا مصر": بدء قوافل "نور حياة" للكشف عن مسببات ضعف الإبصار ببنى سويف غدا

أعلن صندوق تحيا مصر أن قوافل المبادرة الرئاسية "نور حياة" ستبدأ صباح غد الخميس عملها فى محافظة بنى سويف للكشف والعلاج المبكر لمسببات ضعف وفقدان الإبصار على الكبار وذلك على مدار يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ضمن المرحلة الأولى من المبادرة.

وقال تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر فى تصريحات اليوم، إن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف الطبى على نحو 147 ألف مواطن، و660 ألف تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، ومن المنتظر إجراء 20 ألف عملية مياه بيضاء، وتسليم 132 ألف نظارة طبية للتلاميذ، وذلك فى 11 محافظة هي: السويس، الاسماعيلية، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، الجيزة، بنى سويف، المنيا، قنا، الأقصر، ومرسى مطروح.

أضاف عبد الفتاح، أن قوافل مبادرة نور حياة توفر خدمة الكشف الطبى للعيون على الكبار وتلاميذ المرحلة الإبتدائية، وتوفر الأدوية اللازمة للحالات المكتشف إصابتها، بالإضافة إلى النظارات الطبية، على أن يتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى تدخل جراحى إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة.

من جانبه أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لتيسير عمل القوافل الطبية لمبادرة نور حياة، ووجه بتوفير قوائم حصر الفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة، لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال المبادرة لافته إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين من ديوان المحافظة، ومديرية التضامن والصحة التربية والتعليم، ومديرية الشباب والرياضة، لتقديم الدعم الكامل للفرق الطبية الخاصة بالمبادرة الرئاسية.

وينفذ صندوق تحيا مصر مبادرة نور حياة بدعم مالى مليار جنيه طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة اتخاذ الإجراءات التى تكفل مكافحة وعلاج مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين الكبار وتلاميذ المرحلة الابتدائية بما يضمن الاكتشاف والعلاج المبكر لهذه المسببات مجانا، من خلال توفير خدمة طبية مميزة مع مراعاة الأولوية للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، وخصص الصندوق الحساب رقم 037037 بمختلف البنوك المصرية، لاستقبال المساهمات فى المبادرة، كما يستقبل الصندوق كافة الاستفسارات وطلبات تسجيل الحالات على الخط الساخن 15118.

وتشارك فى تنفيذ مبادرة نور حياة القوات المسلحة متمثلة فى إدارة الخدمات الطبية والتى سخرت كافة تجهيزات المستشفيات التابعة لها لإجراء العمليات الجراحية فضلا عن توفير الكوادر الطبية المتخصصة.

من ناحيتها توفر وزارة الداخلية الدعم الكامل للمبادرة من خلال المستشفيات التابعة للوزارة لإجراء الكشف الطبى والعمليات الجراحية، كما تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتذليل كافة المعوقات التى قد تواجه الفرق الطبية، فيما يتعلق بالكشف الطبى بمدارس المرحلة الابتدائية، كما جرى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوفير الدعم الفنى للمبادرة، فضلا عن التعاون مع مؤسسات بنك الشفاء، الأورمان، والجمعية الشرعية لحصر قوائم الفئات الأكثر احتياجا لتقديم الخدمة الطبية لهم من خلال "نور حياة" وتيسير انتقالاتهم إلى مواقع القوافل الطبية.

كما تم التنسيق مع السادة المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقر كل محافظة، وتوفير منسقا بها، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

كما يوفر الصندوق 5 وحدات طبية متنقلة لمساعدة الفرق الطبية على أداء مهامها فى المناطق التى من الصعب الوصول إليها وتجهيزها بعيادات لإجراء الكشف الطبى على العيون وتتضمن كل وحدة جهاز اختبار مستوى النظر، جهاز المسح الطبى "موبايل فيجن"، جهاز كشف الشبكية وقاع العين "سلايت لامب"، وجهاز الكشف الالكترونى "ريفركتور"، وجهاز قياس العدسات "ديجتال لينز ميتر" لضمان توفير كشف طبى متكامل على العيون داخل الوحدة المتنقلة مجانًا للمواطنين.