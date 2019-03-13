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تأجيل دعوى 661 صحفيا بالأهرام لضم العلاوات على أساسى بداية الأجر لـ 8مايو

الأربعاء، 13 مارس 2019 01:47 م
تأجيل دعوى 661 صحفيا بالأهرام لضم العلاوات على أساسى بداية الأجر لـ 8مايو محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة 14 مفوضين بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من أمجد عبد الجواد المحامى وكيلاً عن 661 صحفياً بالأهرام، طالبوا فيها بضم العلاوات الخاصة بهم على أساسي بداية الأجر مع أحقيتهم فى تسوية معاشهم ونهاية الخدمة على أساس آخر شهر وصرف الأجر المتغير، لجلسة 8 مايو المقبل.
 
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 49684 لسنة 72 قضائية، كل من وزيرى المالية والتضامن والتأمينات، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة.
 
وذكرت الدعوى أن مقيميها يعملون بمؤسسة الأهرام بوظائف مختلفة، وخاضعون لقانون العاملين بالدولة، وبذلك يكون لهم الحق فى صرف العلاوات بأخر أجور تقاضوها وكذلك مكافآت نهاية الخدمة والمعاش.
 
 

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