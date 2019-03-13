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الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد هيئة الصناعات الدفاعية السودانية

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:01 م
الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد هيئة الصناعات الدفاعية السودانية الهيئة العربية للتصنيع تستقبل وفد هيئة الصناعات الدفاعية السودانية
كتب زكى القاضى
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استقبل الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع المستشار اللواء المهندس دفع الله خميس علي رئيس المجموعة التنفيذية للصناعات الدفاعية السودانية والوفد المرافق له بهدف تعزيز التعاون مع السودان الشقيقة.

وجاء هذا اللقاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أعقاب زيارة نائب الرئيس السوداني للقاهرة، بهدف تعميق الروابط الإستراتيجية بين البلدين.

وعلي هامش المباحثات، أوضح "التراس" أن الجانب السوداني أبدى اهتماما بمُنتجات الهيئة العربية للتصنيع من الأنظمة الدفاعية والسكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه الشرب ومُعالجة مياه الصرف الصحي .

وانتهت المباحثات بتحديد المجالات من خلال توقيع وثيقة تعاون في مجالات السكك الحديدية والطاقة الجديدة والمتجددة والمركبات والإلكترونيات والسيارات وتنقية المياه والصرف ومشروعات الرقمنة والتحول الرقمي وتبادل الخبرات ووضع آليات التنفيذ، بالإضافة إلي الاتفاق علي مجال التدريب والتأهيل للكوادر البشرية السودانية داخل مراكز التدريب بالهيئة العربية للتصنيع.

من جانبه، أعرب "دفع الله "عن تطلع بلاده لتعزيزالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ودراسة إنشاء خط للسكك الحديدية بين مصر والسودان، خاصة مع تملك الهيئة مصنعا متخصصا للتصنيع في مجال السكة الحديد  والمترو.

وأكد"دفع الله" أن ما نشهده لحظة تاريخية لتعميق العلاقات بين مصر والسودان، مشيدا باستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع وقدراتها علي تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلي نسب للتصنيع المحلي وفقا لنظم الجودة العالمية.

 

 

 

 


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