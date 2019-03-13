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النيابة تأمر بضبط خباز قتل زوجته وأحرق جثتها بالشرقية.. وتشريح المجنى عليها

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:42 م
النيابة تأمر بضبط خباز قتل زوجته وأحرق جثتها بالشرقية.. وتشريح المجنى عليها جثة - أرشيفية
الشرقية –فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، بضبط وإحضار خباز متهم بقتل زوجته وإشعال النيران فى جثتها، فيما قررت انتداب لجنة من الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.

 

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على جثة "شيماء.م.ال" 34 سنة، ربة منزل، متفحمة بجوار أحد المصارف بقرية "العزيزية" التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.

 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجنى عليها، ويُدعى "أحمد.ص.ال" 36 سنة، خباز، وذلك بسبب خلافات زوجية بينهما، حيث تبين أنهما متزوجين من 12 سنة، ولديهما 4 أبناء، وأن الزوج أرسل أبنائه إلى والدته قبل أن يرتكب جريمته، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 10747 جنح منيا القمح لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار الزوج، وتشريح جثة المجنى عليها.

 


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