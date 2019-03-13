وقال حولي - في تصريح صحفي، عقب اللقاء الذي جرى بحضور ممثلين لوزارة الخارجية وبنك السودان المركزي إنه من المتوقع أن يعقد وفد السودان اجتماعات مع الجانب الأمريكي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بهدف تطوير العلاقات بين البلدين.