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الرئيس التنفيذى لبوينج طلب من "ترامب" دعمه فى أزمة طراز 737ماكس8

الأربعاء، 13 مارس 2019 04:43 م
الرئيس التنفيذى لبوينج طلب من "ترامب" دعمه فى أزمة طراز 737ماكس8 الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت: إنجى مجدى
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مع قيام المزيد من الدول بوقف استخدام طائرات بوينج من طراز 737ماكس8  وتزايد دعوات المشرعين وعمال الطيران والمستهلكين للولايات المتحدة إلى أن تحذو حذوها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، أن رئيس شركة الطيران العملاقة وجه نداء شخصيًا للرئيس دونالد ترامب لدعم موقف الشركة.
 
وبحسب الصحيفة، الأربعاء، فإن الرئيس التنفيذى لشركة بوينج، دينيس مويلنبورج، أجرى من شيكاغو اتصالا هاتفيا بالبيت الأبيض وأعرب عن ثقته فى سلامة طائرات 737 ماكس 8 خلال حديثه لترامب، ذلك وفقا لشخصين اطلعوا على المحادثة، وتحطمت طائرتان من هذا الطراز، تابعتين لخطوط الطيران الإثيوبية والأندونسية فى الأشهر الأخيرة فى حوادث مشابهة.
 
وتشير المصادر إلى أن المكالمة القصيرة كان من المقرر إجراؤها منذ الاثنين، اليوم التالى لحادث سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية، لكنها جاءت بعد فترة وجيزة من إثارة ترامب المخاوف من أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا فى الطائرات يهدد سلامة الركاب، وغرد الرئيس الأمريكى على تويتر: "أصبحت الطائرات أكثر تعقيدًا من أن تطير، لم تعد هناك حاجة إلى الطيارين، بل علماء الكمبيوتر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا".
 
وبعد وقت قصير من انتهاء المحادثة، تلقى مولينبورج المزيد من الأخبار السيئة، إذ أوقف الاتحاد الأوروبى "جميع عمليات الطيران" لطراز بوينج 737 ماكس 8، وهى خطوة ضاربة من جانب أحد المنظمين المهمين فى هذه الصناعة، لكن بنهاية اليوم، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها تواصل مراجعتها وقررت عدم تعليق عمل الطائرات.
 
وتوفى جميع ركاب الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية الـ 157 الذين كانوا على متنها، وهم من 35 جنسية، بينهم 6 مصريين، عقب إقلاعها من إثيوبيا متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبى، الأحد، وأعلنت عدة دول خلال الأيام الماضية، تعليق استخدام طائراتهم من طراز بوينج 737 ماكس 8، وهو الحادث الثانى بعد سقوط طائرة من نفس الطراز فوق بحر جافا، أواخر أكتوبر الماضى، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 189 شخصًا.
 
 
 
 
 

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