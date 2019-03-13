الحكومة تنفى قطع مياه الشرب بمحافظة أسوان تزامناً مع انعقاد المنتدى الإفريقى

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من مستند خاص بإصدار تعليمات للمسئولين بمحافظة أسوان بقطع مياه الشرب عن عدة مناطق بالمحافظة تزامناً مع انعقاد منتدى الشباب الأفريقي، تواصل المركز مع محافظة أسوان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة على الإطلاق لانقطاع مياه الشرب في محافظة أسوان بالتزامن مع انعقاد منتدي الشباب العربي الإفريقي، وأن تدفقات مياه الشرب بجميع أنحاء مدينة أسوان منتظمة بالكامل طبقًا للمعدلات الطبيعية للمحطات المغذية للشبكات، مشيرةً إلى أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف النيل من جهود الدولة في التنظيم والاستعداد لهذا المنتدي العالمي.