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الثلاثاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر "اليوم العالمى للمرأة"

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:36 ص
الثلاثاء.. مكتبة الإسكندرية تنظم مؤتمر "اليوم العالمى للمرأة" مكتبة الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير
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تنظم مكتبة الإسكندرية مؤتمر «اليوم العالمي للمرأة : إشكاليات التنمية والثقافة والعمل»، المنعقد يوم الثلاثاء، الموافق 19 مارس 2019 في تمام الحادية عشر صباحا ، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية تكريمًا لدورها الفاعل في المجتمع، وتقديرًا لما تحمله على عاتقها من مسئوليات كبيرة نحو أسرتها، وعملها، ووطنها.
 
واستمرارًا للجهود المبذولة في هذا الإطار، تنظم  مكتبة الإسكندرية هذا العام فعاليات أخرى يقوم بها برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية - الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، من خلال التركيز على المرأة العاملة؛ تقديرًا للجهود التي تبذلها في مجال التنمية، والتحديات التي تواجهها في هذا المجال، وفي مقدمتها الصور النمطية الخاطئة عن عمل المرأة، التي لا تزال تسود بعض القطاعات، أو اعتبارها أقل كفاءة من الرجال؛ وهو ما ثبت بالدليل القاطع عدم صحته.
 
 
 
 

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