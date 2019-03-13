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البرلمان العربى يؤكد وقوفه مع البحرين للحفاظ على سيادتها وسلامة مواطنيها

الأربعاء، 13 مارس 2019 11:40 ص
البرلمان العربى يؤكد وقوفه مع البحرين للحفاظ على سيادتها وسلامة مواطنيها رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى
(أ ش أ)
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أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى وقوف البرلمان التام مع مملكة البحرين، ملكاً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، ومساندتها فى كل ما تتخذه من إجراءات وتدابير للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وعدم التدخل فى شؤونها.

وجدد "السلمى" فى بيان اليوم الأربعاء، استمرار جهود البرلمان العربى فى التصدى والرد على التقارير والبيانات والقرارات المسيسة المغلوطة والممنهجة التى تصدر عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية بحق الدول العربية، ومطالبتها بضرورة احترام سيادتها وأنظمتها القضائية وعدم التدخل فى شؤونها، والالتزام التام باحترام مبادئ كفالة حق الدول فى اختيار نظامها القانونى وتطبيق العدالة الجنائية واستقلال القضاء.

وأشار البيان إلى أن الدكتور مشعل السلمى، تلقى برقية شكر من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بشأن القرار الصادر عن البرلمان العربى، فى جلسته بتاريخ 12 فبراير الماضى، والذى استنكر خلاله ما صدر من بيانات عن بعض المنظمات والهيئات الدولية بالتشكيك بالأحكام القضائية الصادرة فى ممكلة البحرين.

وثمن الملك حمد بن عيسى فى برقيته، موقف البرلمان العربى بالتصدى لهذه التدخلات المرفوضة فى الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وعبر ملك البحرين عن عميق شكره وتقديره للقرار الصادر عن البرلمان العربى للرد على هذه التقارير الممنهجة من بعض المنظمات الدولية للتشكيك فى الأحكام القضائية فى مملكة البحرين من خلال الاعتماد على معلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الرسمية.

وأكد ملك البحرين فى برقيته عن تقديره العالى للدور البارز لرئيس البرلمان العربى فى تعزيز مسيرة العمل العربى المشترك وجهوده الكبيرة فى الذود عن مصالح الأمة العربية ودعم كافة قضاياها، معبراً عن بالغ الاعتزاز بدعم البرلمان العربى لكل ما فيه أمن واستقرار المملكة والوقوف بكل قوة ضد من يحاول المساس بمقدرات ووحدة الشعب البحريني، ومساندة جهودها الهادفة لتعزيز الرخاء والتقدم على كافة الأصعدة.

 

 


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