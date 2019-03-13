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إغلاق المجال الجوى الهندى أمام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس "

الأربعاء، 13 مارس 2019 09:54 ص
إغلاق المجال الجوى الهندى أمام جميع طائرات "بوينج 737 ماكس " موقع تحطم الطائرة الأثيوبية
نيودلهى(أ ش أ)
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أعلنت وزارة الطيران المدنى الهندية اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق المجال الجوى للبلاد أمام جميع الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية يوم الأحد الماضى.

وقالت الوزارة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إنه لن يتم السماح لأى طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس" بدخول أو عبور المجال الجوى الهندى اعتبارا من الساعة الرابعة مساء اليوم بالتوقيت المحلى.

وكانت هيئة مراقبة الطيران فى الهند قد طلبت أول أمس الاثنين، تقييم سلامة الطائرات من هذا الطراز، كما أصدرت تعليمات بشأن تحليق الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس 8" تشمل أن يكون للطيار فى القيادة خبرة طيران لا تقل عن 1000 ساعة وأن يكون للطيار المساعد 500 ساعة على متن طائرة من طراز "بوينج 737 إن جي".

يذكر أن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية من طراز "بوينج 737" قد تحطمت وهى فى طريقها من العاصمة "أديس أبابا" إلى العاصمة الكينية (نيروبي) وأسفرت عن مقتل 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

 


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