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إحالة أوراق المتهم بقتل مواطن بالمطرية لسرقته بالمطربة للمفتى

الأربعاء، 13 مارس 2019 03:20 م
إحالة أوراق المتهم بقتل مواطن بالمطرية لسرقته بالمطربة للمفتى محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، إحالة أوراق المتهم " أحمد.ش" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامه فى اتهامه بقتل مواطن بالمطرية.

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد إبراهيم ومصطفى راشد عبد التواب، وأمانة سر عادل الشيخ ومحمد أبو العلا.

 

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "أحمد ش" 33 سنة، بقتل المجنى عليه "إدوارد بخيت " عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ثم توجه إلى مسكنه، وقام بذبحه وسدد له عدة طعنات قاصدا إزهاق روحه، فأحدث إصابته التى أدوت بحياته، ثم قام بسرقة المبلغ النقدى المملوك له.

 


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