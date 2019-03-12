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3 سفراء لليونان يزورون معبد أبوسمبل جنوب أسوان

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:55 م
3 سفراء لليونان يزورون معبد أبوسمبل جنوب أسوان جانب من الزيارة
أسوان – عبد الله صلاح – ندى سليم
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استقبل معبد أبوسمبل جنوب أسوان، اليوم الثلاثاء، 3 سفراء لدولة اليونان بمصر وتونس والمغرب، خلال جولة سياحية للآثار الفرعونية جنوب مصر. 

وتفقد وفد السفراء معابد أبوسمبل، والذى يضم معبدى الملك رمسيس وزوجته الملكة نفارتارى فى المنطقة المطلة على بحيرة ناصر، واستمعوا إلى شرح حول عظمة الحضارة الفرعونية فى التشييد والبناء ومعارك رمسيس الثانى فى قادش وغيرها والتى تم تجسيدها على جدران المعبد، بجانب زيارة قدس الأقداس بالمعبد، والتقطوا الصور التذكارية داخل وأمام المعبد.

 

 


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