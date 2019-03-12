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وزير الزراعة: هامش ربح شركات السكر من طن القصب لا يصل إلى 100 جنيه

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:51 م
وزير الزراعة: هامش ربح شركات السكر من طن القصب لا يصل إلى 100 جنيه عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة
كتب عبد اللطيف صبح
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حذر الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، من تحميل شركات السكر فروق الأسعار بين قصب السكر المحلى والسكر المستورد، لافتا إلى هامش الربح لشركة السكر من طن القصب لا يصل إلى 100 جنيه حتى بعد المنتجات الثانوية.

وتابع الوزير قائلا: "لو تحملت الشركات فروق الأسعار يبقى بنمشى فى نفس اتجاه الغزل والنسيج، هذه شركات قطاع عام والقصب محصول استراتيجى ويجب الحفاظ على هذه المصانع التى هى ملك للشعب المصرى فى الدرجة الأولى".

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة، المنعقدة الآن بمجلس النواب برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل المجلس، لمناقشة 91 طلب إحاطة و10 أسئلة و28 طلب مناقشة عامة موجهين للدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة.

 

 


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