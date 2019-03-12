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وزيرة خارجية النرويج: مصر تلعب دورا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:25 م
وزيرة خارجية النرويج: مصر تلعب دورا استراتيجيا فى منطقة الشرق الأوسط وزيرة خارجية النرويج مع سامح شكرى
كتب أحمد جمعة
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قالت وزيرة الخارجية النرويجية إينى مارى إريكسين سورايدى أن بلادها تتحرك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط ، مؤكدة أهمية الدور المصري فى هذا الشأن .
 
وأكدت سورايدى ، في مؤتمر صحفي مشترك بالقاهرة ، مع وزير الخارجية سامح شكرى، أنه تم التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية وخاصة ترأس مصر للاتحاد الأفريقى,،مشيرة إلى أنه تم التواصل حول أهمية إيجاد حلول لموضوعات حساسة تحت مظلة الأمم المتحدة.
سامح شكرى ووزيرة خارجية النرويج
سامح شكرى ووزيرة خارجية النرويج
واوضحت الوزيرة النرويجية  ،أن مصر تلعب دورا هاما واستراتيجية في المنطقة ، مؤكدة صعوبة الوصول لأى أي نجاح لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط من دون مصر.
 
 يذكر أن وزيرة خارجية النرويج ، التقت بالرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن ، و استعرض الطرفان  آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية ،  وأكدت الوزيرة النرويجية، دعم النرويج الكامل لتحقيق السلام، واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته، وتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول المانحة.
 
 

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