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محافظ الشرقية: ننتظر موافقة المرور على مطبات قرية شلشلمون

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:58 ص
محافظ الشرقية: ننتظر موافقة المرور على مطبات قرية شلشلمون الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه تمت موافقة مديرية الطرق ورئاسة مدينة منيا القمح على إنشاء مطبات أمام قرية شلشلمون، وفى انتظار تشكيل لجنة من إدارة المرور للمعانية والموافقة على هذه المطبات من عدمه .

جاء ذلك ردا على شكوى أهالى قرية شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، المنشورة عبر موقع اليوم السابع تحت عنوان "أهالى شلشلمون بالشرقية يطالبون بإقامة 4 مطبات على طريق القرية لوقف الحوادث"، حيث طالب عدد من أهالى القرية ، بسرعة إقامة مطبات صناعية على طريق القرية، والذى شهد خلال الفترة الماضية وقوع عدد كبير من الحوادث التى تسببت فى إصابة ومصرع عدد كبير من أبناء القرية.

وذكر الأهالى،  أن الطريق الذى يربط مدينة منيا القمح بالعاشر من رمضان والمار بقلب القرية، تم إعادة رصفه وتوسعته خلال الفترة الماضية، حيث تمت إزالة جميع المطبات التى كانت موجودة بالطريق داخل الكتلة السكنية، وهو ما يسبب خطرا كبيرا على التلاميذ والمزارعين من أهل القرية الذين تدفعهم ظروف حياتهم اليومية لعبور الطريق الذى تنطلق عليه السيارات بسرعة جنونية.

وطالب الأهالى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بسرعة التحرك واتخاذ قرار لإنقاذ حياة الأبرياء من أهالى القرية من مسلسل نزيف الأسفلت، مؤكدين أن الموضوع لا يتطلب سوى إقامة 4 مطبات فى أسرع وقت، من أجل منع وقوع المزيد من الحوادث.

 


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