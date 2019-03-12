محافظ البحيرة يوجه بصيانة الطرق دوريًا للحفاظ على سلامة المواطنين

البحيرة – الامير نصرى

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة الإنتهاء من رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وعمل صيانة دورية للحفاظ على سلامه وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية، و ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية 2018/2019، وتطبيقها علي مستوي المحافظة، لتنفيذ كافة المشروعات القومية طبقا للخطة الزمنية المحددة.

بناءا علي ذلك، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمتابعة أعمال وضع طبقة السن شارع عزبه رجب، وشارع تحيمر من عامر يونس بطول 1500 متر طولى، وذلك لخدمة أهالى المنطقة وحفاظا على سلامة المواطنين وجارى العمل لحين إستكمال تنفيذ الخطة.

وفي سياق متصل، قام مشروع الرصف الإنتاجي، بالبدء في إنشاء ورصف طريق نجع الحزين بمركز أبوالمطامير، وتم الإنتهاء من أعمال الرصف بطول 700 متر، وتكلفة 500000 جنيها

ومن جانب آخر، تابع رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع قسم المشروعات أعمال الرصف التي تتم بقرية قليشان.

وشدد آمنة، علي ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية، لسرعه نهو المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.

و فى اطار أخر، إلتقي محافظ البحيرة، صباح اليوم، بالقاعة الكبرى بالديوان العام، بعدد 52 مواطن ومواطنة، ممن لهم مطالب واحتياجات، وذلك بحضور عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، ومديرى مديريات الصحة، والتضامن والقوى العاملة، والتنظيم والإدارة، ومسئولي النقل الداخلي، ومشروع المواقف، والمرور والإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، وخدمة المواطنين والشئون القانونية، والرقابة والمتابعة، والمشرف العام علي الجمعيات الداخلية، ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.

حيث التقي آمنه، بكل مواطن على حدة، واستمع منه عن شكواه وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص، مؤكدا حرصه علي تفعيل التواصل بالمواطنين، و تذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة، سواء كانت عينية او على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.

كما وجه آمنه، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات، للوقوف علي احتياجات المواطنين والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلهم، و إيجاد حلول سريعة لمطالبهم .