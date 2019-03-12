video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 12 مارس 2019 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يوجه بصيانة الطرق دوريًا للحفاظ على سلامة المواطنين

الثلاثاء، 12 مارس 2019 05:20 م
محافظ البحيرة يوجه بصيانة الطرق دوريًا للحفاظ على سلامة المواطنين جانب من اعمال الرصف
البحيرة – الامير نصرى
إضافة تعليق
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة الإنتهاء من رصف الطرق الرئيسية والفرعية، وعمل صيانة دورية للحفاظ على سلامه وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية، و ذلك فى إطار تنفيذ الخطة الإستثمارية 2018/2019، وتطبيقها علي مستوي المحافظة، لتنفيذ كافة المشروعات القومية طبقا للخطة الزمنية المحددة.
 
بناءا علي ذلك، قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بمتابعة أعمال وضع طبقة السن شارع عزبه رجب، وشارع تحيمر من عامر يونس بطول 1500 متر طولى، وذلك لخدمة أهالى المنطقة وحفاظا على سلامة المواطنين وجارى العمل لحين إستكمال تنفيذ الخطة.
 
وفي سياق متصل، قام مشروع الرصف الإنتاجي، بالبدء في إنشاء ورصف طريق نجع الحزين بمركز أبوالمطامير، وتم الإنتهاء من أعمال الرصف بطول 700 متر، وتكلفة 500000 جنيها 
 
ومن جانب آخر، تابع رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، بالتنسيق مع قسم المشروعات أعمال الرصف التي تتم بقرية قليشان.
 
وشدد آمنة، علي ضرورة التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية، والجهات المعنية، لسرعه نهو المشاريع وتحسين مستوى الخدمات المقدمه للمواطنين. 
 
و فى اطار أخر، إلتقي محافظ البحيرة، صباح اليوم، بالقاعة الكبرى بالديوان العام، بعدد 52 مواطن ومواطنة، ممن لهم مطالب واحتياجات، وذلك بحضور  عبد الرحمن الشهاوي السكرتير العام، ومديرى  مديريات الصحة، والتضامن والقوى العاملة، والتنظيم والإدارة، ومسئولي النقل الداخلي، ومشروع المواقف، والمرور والإصلاح الزراعي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء الوحدات المحلية المعنيين، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، وخدمة المواطنين والشئون القانونية، والرقابة والمتابعة، والمشرف العام علي الجمعيات الداخلية، ومنسق صندوق دعم الدواء بالديوان العام.
 
حيث التقي آمنه، بكل مواطن على حدة، واستمع منه عن شكواه وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص، مؤكدا حرصه علي تفعيل التواصل بالمواطنين، و تذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، من الخدمات والمرافق مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة، سواء كانت عينية او على شكل أدوية مجانية أو تسهيل الحصول على خدمة.
 
كما وجه آمنه، رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات، بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات، للوقوف علي احتياجات المواطنين والعمل علي تخفيف الأعباء عن كاهلهم، و إيجاد حلول سريعة لمطالبهم  .
 
WhatsApp Image 2019-03-12 at 4.34.17 PM (1)
 
WhatsApp Image 2019-03-12 at 4.34.17 PM (2)
 
WhatsApp Image 2019-03-12 at 4.34.17 PM
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ البحيرة: مشروع تطوير الرى الحقلى يساهم فى زيادة الإنتاج 20%

محافظ البحيرة يستقبل القنصل الفرنسى لبحث التعاون فى مجالات السياحة

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه البحيره

محافظ البحيره

هشام امنه

لقاء المواطنين

اعمال رصف

رصف طرق




لا تفوتك
إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

إنفوجراف.. النمو الاقتصادى يدفع "موديز" لتثبيت نظرتها الإيجابية لقطاع مصر المصرفى

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

فيديو يكشف المشاهد الأخيرة لركاب الطائرة الإثيوبية قبل التحطم

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

"الصحة" تؤمن دواء المصريين.. ضخ 1.2 مليون عبوة أنسولين بالصيدليات والمستشفيات.. ولأول مرة توفير "الخراطيش" لمرضى "التأمين ونفقة الدولة" يوليو 2019.. وخط إنتاج محاليل بطاقة 15 مليون زجاجة سنوياً بجودة عالمية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

زيدان يقلب الأمور رأسا على عقب في ريال مدريد.. زيزو ينقذ رقبة رئيس الملكي ومارسيلو وسيرجيو راموس وكيلور نافاس.. نهاية جاريث بيل وعصر المواهب الشابة.. وهولاء الرابحون والخاسرون من عودة الأسطورة الفرنسية

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

انخفاض الحرارة غدا 7 درجات يصاحبها رياح وأمطار تمتد للقاهرة

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

الأهلي يتلقى موافقة أمنية بزيادة الجمهور أمام الساورة لـ15 ألف مشجع

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة