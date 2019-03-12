فيديو..نيفين جامع :تدريب 10 آلاف شاب على إقامة مشاريع خاصة

كتب – إسلام سعيد

كشفت نيفين جامع ، الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جهاز المشروعات نجح فى تدريب 10 آلاف شاب على إقامة مشروعات وبرامج ريادة الأعمال خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن البرتوكول الموقع مع منظمة العمل الدولية فى مصر سيتيح برامج تدريبية سيتم تعميمها على كافة المحافظات.

وقالت جامع ، فى تصريبحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز يستهدف تدريب الشباب فى الجامعات وطلاب السنوات النهائية فى المراحل التعليمة المختلة لتأهيلهم ليكونوا أصاحب مشروعات، لافتة إلى أن الجهاز لدية مدربين معتمدين يصل عددهم إلى 151 مدربا وكذلك يتم الاستعانة بمتدربين فى المحافظات لاستهداف كافة محافظات مصر.

وأشارت الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن جهاز المشروعات الصغيرة يتحمل كافة تكاليف التدريب فى المحافظات، بما فيها المحافظات الحدودية، لافتة إلى أن التدريبات عبارة عن تدشين فكرة مشروع وتأهيل الشباب لإقامة مشاريع خاصة صغيرة ومتناهية الصغر.

وبشأن المحافظات المقررأن تبدأ فيها البرامج التدريبية، كشفت جامع ، أن التدريب الذى يتيحه جهاز المشروعات متصل ولا يتوقف لكنه مرتبط بعدد طلبات التدريب الواردة من المحافظات، وإذا وصل عدد الطلبات ما بين 20 إلى 25 طلب يتم الموافقة على بدء التدريب.