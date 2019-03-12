ضبط مسجل خطر أشعل النيران بقطار أثناء توقفه بورشة أبو غطاس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط مسجل شقى خطر لقيامه بإضرام النيران بأحد القطارات حال توقفه بورش أبوغاطس انتقاماً لعدم تعيينه بهيئة السكة الحديد.

وجاء ذلك فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة بتاريخ 22 فبراير الماضي بنشوب حريق وإنبعاث أدخنة كثيفة بسقف العربتين الأخيرتين من تشكيل إحدى القطارات، والمخزن بورش أبوغاطس بدائرة قسم الشرابية بالقاهرة.

وتم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة المسجل شقى خطر/ أيمن م. ع- سن 47، بائع متجول، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة، سبق إتهامه فى 20 قضية (قتل - حريق عمد – سرقة متنوعة – مخدرات - هروب من المراقبة- سلاح بدون ترخيص).

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، وعلل ذلك لسابقة تقدمه للعمل بهيئة السكة الحديد ورفض تعيينه.