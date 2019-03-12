ضبط مركب محملة بـ6 أطنان حشيش بالإسكندرية.. والنيابة تعاين

الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت الإدارة العامة للمخدرات من ضبط مركب قادمة من إحدى الدول المجاورة تحمل على متنها 6 أطنان حشيش، تم إيقاف المركب وإحراز الكميات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإبلاغ النيابة العامة، وذلك فى إطار الحفاظ على الأمن القومى ومنع إدخال السموم إلى البلاد.

وتمكنت الحملة من ضبط 11 متهما مصريا كانوا متواجدين على متن المركب ومتورطين فى جلب السموم لداخل البلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة المختصة لأخذ أقوالهم .

وبدأ فريق من نيابة غرب الإسكندرية فى معاينة المضبوطات صباح اليوم، والإطلاع على أوراق المركب ومنع دخولها إلى البلاد، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة وحراسة من قوات الأمن داخل أسوار ميناء الإسكندرية.