دواوين الوزارات.. وزير النقل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020

وزارة التضامن:
غادة والى: تحاليل المخدرات أثبتت تعاطى 250 حالة بـ8 وزارات خلال شهرينوزارة التموين:
وزير التموين: التوجه للدعم النقدى المشروط يوفر 10% من الاستهلاك ومليون طن استيرادوزارة التربية والتعليم:
التعليم تفتتح كنترول ولجنة إدارة لامتحان الدبلومات الفنية بدمياطوزارة الصحة:
وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة "الرئيس" لفيروس سى فكان الإقبال منقطع النظيروزارة الزراعة:
وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء الوزارة بحادث الطائرة الأثيوبيةوزارة النقل:
وزير النقل فى أول يوم عمل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020.. كامل الوزير: مش هقطع رقبة حد إلا لو كان يستاهل.. اللى هينفذ التعليمات على رأسى وهستعين بفنيين وقانونيين لسد العجز.. ولن أسمح بوجود شركة خاسرة
وزارة القوى العاملة:
القوى العاملة: 2019 عام الربط الإلكترونى بين مكاتب العمل والمديريات مع الوزارةوزارة الأوقاف
"الأوقاف": الولاية على المساجد من الشئون العامة للدول وليست للأفراد
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