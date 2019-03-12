دواوين الوزارات.. وزير النقل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020

كتب وليد عبد السلام

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.