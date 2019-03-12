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دواوين الوزارات.. وزير النقل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. وزير النقل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020 الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد أثناء حلف اليمين
كتب وليد عبد السلام
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

غادة والى: تحاليل المخدرات أثبتت تعاطى 250 حالة بـ8 وزارات خلال شهرين

وزارة التموين:

وزير التموين: التوجه للدعم النقدى المشروط يوفر 10% من الاستهلاك ومليون طن استيراد

وزارة التربية والتعليم:

التعليم تفتتح كنترول ولجنة إدارة لامتحان الدبلومات الفنية بدمياط

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: المواطنون استجابوا لدعوة "الرئيس" لفيروس سى فكان الإقبال منقطع النظير

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء الوزارة بحادث الطائرة الأثيوبية

وزارة النقل:

وزير النقل فى أول يوم عمل: انتظروا سكة حديد آمنة نظيفة منتصف 2020.. كامل الوزير: مش هقطع رقبة حد إلا لو كان يستاهل.. اللى هينفذ التعليمات على رأسى وهستعين بفنيين وقانونيين لسد العجز.. ولن أسمح بوجود شركة خاسرة

وزارة القوى العاملة:  

القوى العاملة: 2019 عام الربط الإلكترونى بين مكاتب العمل والمديريات مع الوزارة

وزارة الأوقاف

"الأوقاف": الولاية على المساجد من الشئون العامة للدول وليست للأفراد

 


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