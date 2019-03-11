التعليم تفتتح كنترول ولجنة إدارة لامتحان الدبلومات الفنية بدمياط

كتب محمود طه حسين

افتتحت صباح اليوم الإثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة دمياط لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للتعليم الفنى الصناعى، على أن تدخل الخدمة العام الدراسى الحالى حيث تعمل على خدمة امتحانات الدبلومات الفنية.

حضر الافتتاح محافظ دمياط الدكتوره منال عوض، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى وانتصار جمعة، مدير عام التعليم الصناعى بالوزارة.