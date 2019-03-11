التعليم تفتتح كنترول ولجنة إدارة لامتحان الدبلومات الفنية بدمياط

افتتحت صباح اليوم الإثنين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومحافظة دمياط لجنة النظام والمراقبة ولجنة الإدارة للتعليم الفنى الصناعى، على أن تدخل الخدمة العام الدراسى الحالى حيث تعمل على خدمة امتحانات الدبلومات الفنية.
حضر الافتتاح محافظ دمياط الدكتوره منال عوض، والسيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهاشم جامع رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفنى وانتصار جمعة، مدير عام التعليم الصناعى بالوزارة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات اعتبارًا من يوم السبت الموافق 18 مايو 2019 حتى يوم الخميس 30 مايو 2019، ولمدة أسبوعين على أن تسبق الاختبارات العملية الامتحانات النظرية، التى تنطلق السبت 11 مايو 2019، وتستكمل باقى الاختبارات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.
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