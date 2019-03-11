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وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء الوزارة بحادث الطائرة الأثيوبية

الإثنين، 11 مارس 2019 06:52 م
وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء الوزارة بحادث الطائرة الأثيوبية الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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نعى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وقيادات وزارة الزراعة ببالغ الحزن والأسى الدكتور أشرف محمد عبد الحليم التركى رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبد الحميد فراج مجلى نوفل من شعبة الإنتاج الحيوانى)، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد، والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبى.

 

ووجه زير الزراعة فى بيان للوزارة رئيسا مركز البحوث الزراعية ومركز  بحوث الصحراء بتقديم كل الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والتواصل مع السفارة المصرية فى إثيوبيا لمتابعة البحث عن الجثامين ومدى إمكانية سفر احد أقاربهم من الدرجة الأولى للتعرف على الجثامين وإنهاء إجراءات عودتها إلى القاهرة.


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