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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/3/2019 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 12/3/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على أقصى الغرب والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن 

نهاراً

يطرأ إرتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالى 5-7 درجات مئوية.

ويكون الطقس دافئاً نسبياً فى أغلب المناطق، فى حين يكون مائلاً للحرارة فى مناطق الأغوار، البحر الميت وخليج العقبة.

وتظهر كميات من السُحب المُتوسطة والعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة إلى نشطة السرعة تكون مثيرة للغبار فى بعض المناطق.

 

وفى خليج العقبة:

 -الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر.

 

ليلاً

ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت مقارنة بالليالى الماضية، بحيث يكون الطقس بارداً نسبياً بوجهٍ عام.

وتُغطى السماء كميات كبيرة من السُحب المُتوسطة والعالية، ويُحتمل هطول زخات محلية خفيفة من الأمطار.

الرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تنشط على فترات وتكون مُثيرة للغبار فى المناطق الصحراوية.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً فى المناطق الجبلية، ودافئاً فى باقى المناطق نهاراً، وبارداً نسبياً ليلا، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


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