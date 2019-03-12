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"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة نجل صفوت الشريف من اتهامه بالكسب غير المشروع

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:29 م
"جنايات القاهرة" تقضى ببراءة نجل صفوت الشريف من اتهامه بالكسب غير المشروع هيئة المحكمة
كتب أحمد حسنى
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، ببرأت أشرف صفوت الشريف نجل وزير الإعلام الأسبق ورئيس مجلس الشورى، فى اتهامه بالكسب غير المشروع الصادر ضده حكم غيابى بالسجن 10 سنوات ورد مبلغ 209 ملايين و708 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ مماثل، وذلك لاتهام صفوت الشريف ونجليه بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ فى تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.

 

وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم وصلاح عبدالرحمن، وأمانة سر محمد علاء حمزه وأحمد

 

وأثبتت المحكمة حضور الدكتور ياسر كمال الدين دفاع " أشرف الشريف" والذى طلب براءته أسوة بشقيقة "إيهاب" حيث أن موقفهما القانونى واحد، وقدم حافظة مستندات ورفعت المحكنة الجلسة للقرار.

 

وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس فى سبتمبر من العام الماضى بالسجن المشدد 3 سنوات لصفوت الشريف، وبراءة نجله إيهاب، وتغريم الشريف 99 مليونا و49 ألفا و974 جنيها، وإلزامه برد مبلغ مماثل وجعل الحكم فى مواجهة زوجته وأولاده.

 

نسبت النيابة العامة للمتهمين أنهم فى غضون الفترة من عام 1975 إلى 2011 بدائرة قسم شرطة القاهرة الجديدة، قام المتهم الأول صفوت الشريف بصفته من العاملين فى الجهاز الإدارى بالدولة والقائمين بأعباء السلطة العامة «مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات ثم وكيلا لها ثم رئيسا لها ثم رئيسا لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتلفزيون ثم وزيرا للاعلام ثم رئيسا لمجلس الشورى وأمينا عاما للحزب الوطنى المنحل» حصل لنفسه ولزوجته وأولاده إيمان والمتهمين الثانى والثالث على كسب غير مشروع مقداره 304 ملايين و674 ألفا و552 جنيها، وحصل لنفسه ولزوجته ولأولاده على العديد من العقارات وشقق سكنية وأراض فضاء وأراض زراعية وفيلات كائنة بمدن عدة بداخل الجمهورية ما كان ليحصل عليها إلا استنادا لسلطان وظائفه وتدخله لدى الجهات المالكة لتلك العقارات مستغلا صفته الوظيفية لتملكها بثمن بخس لا يتناسب والقيم الحقيقية لها انذاك فحصل بذلك لنفسه ولغيره سالفى الذكر على كسب غير مشروع بلغت قيمته 53 مليونا و807 آلاف 242 جنيها .

 

كما حصل الشريف لنجليه على كسب غير مشروع مقدراه 150 مليونا و336 ألف جنيه من خلال مساعدتهما فى منح شركات الدعاية والإعلان المملوكة لهما والمساهمين فيها ميزات تعقادية.


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