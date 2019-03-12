باركيندو: تخفيضات أوبك ساعدت شركات النفط الصخرى الأمريكية

رويترز

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك خلال مؤتمر للطاقة فى هيوستن، إن شركات النفط الصخرى الأمريكية، استفادت من جهود أوبك وحلفائها لخفض الإنتاج، والتى دعمت الأسعار.

جاءت تصريحات الأمين العام لمنظمة أوبك، قبل اجتماع أوبك مع منتجى النفط الأمريكيين للعام الثالث على التوالى فى مؤتمر أسبوع سيرا الذى تنظمه آي.اتش.اس ماركت، بيد أن لقاء هذا العام لم يلق نفس القدر من الاهتمام الذى حظى به فى السابق.

وقال باركيندو إن إعادة التوازن لسوق النفط العالمية "عمل جار" وقال إن ضبط الإمدادات سيتواصل خلال 2019.

وزاد إنتاج الولايات المتحدة مع تحرك أوبك لتقييد الإمدادات من أجل الإبقاء على الأسعار مرتفعة. والولايات المتحدة الآن أكبر منتج للخام فى العالم، بإنتاج يفوق 12 مليون برميل يوميا، متخطية السعودية وروسيا.

وفى أول يناير، بدأت أوبك وحلفاؤها تخفيضات إنتاج جديدة لتجنب تخمة معروض قد تضغط على الأسعار. واتفق التحالف على تقليل الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر.

وقال مسؤول خليجى كبير فى مجال النفط على هامش أسبوع سيرا أمس الاثنين إن أوبك ستناقش فى أبريل توازن العرض والطلب وإنها "ستواصل خفص (الإنتاج)".

وقال "نريد أن نرى انخفاض المخزونات التجارية" مضيفا أن المخزونات العالمية من الخام والمنتجات النفطية يجب أن تعاود الانخفاض إلى متوسط خمس سنوات، وهو هدف وضعته المنظمة للقضاء على تخمة المعروض النفطى فى الأسواق العالمية.

وتجتمع أوبك وحلفاء من بينهم روسيا - فيما يعرف باسم تحالف أوبك فى فيينا يومى 17 و18 أبريل ، ومن المقرر انعقاد اجتماع آخر يومى 25 و26 يونيو.

وقالت مصادر فى الفترة الأخيرة إن الأكثر احتمالا هو تمديد تخفيضات الإنتاج فى يونيو لكن ذلك يتوقف بشكل كبير على نطاق عقوبات الولايات المتحدة على إيران وفنزويلا عضوى أوبك.

وقال وزير الطاقة السعودى خالد الفالح لرويترز يوم الأحد إنه يبدو من السابق لأوانه إجراء تغيير فى سياسة إنتاج أوبك وحلفائها خلال اجتماع أبريل ، وإن الصين والولايات المتحدة ستقودان طلبا عالميا قويا على الخام فى العام الحالى.