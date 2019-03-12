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النيابة تعرض الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة على الطب الشرعى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 03:00 ص
النيابة تعرض الأم المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة على الطب الشرعى كلابش - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة المرج، بعرض المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة بإجبار من زوجها بمنطقة المرج، على الطب الشرعى للكشف عن ما بها من إصابات وجروح أدت لفقدان بصرها.

 

واستمعت النيابة، لأقوال المتهمين بقتل أطفالهم بمنطقة المرج، بعد إلقاء القبض عليهم أول أمس.

 

واعترف المتهم أحمد عبد القادر، 31 سنة، أنه أجبر زوجته الثانية على قتل أطفاله "مللك" 3 سنوات، و"جنا" سنتين، وطفله الأخر يوم ولادته، بإغراقهم فى المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأساس بلاستيكية، ووإلقائهم بمنطقة الرشاح.

 

وأكمل المتهم، "صورت مراتى وهى بتقتلهم عشان متفضحناش لو قررت تقول حاجة نقولها أنتى اللى قتلتى"، مؤكدا أن الجريمة تمت منذ عام ونصف تقريبا.

 

البداية عندما تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، بلاغاً من صاحبة العقار الذي يسكن به المتهمين، يفيد بقيام الزوج بإجبار زوجته على قتل أطفالها الثلاثة، وبإجراء التحريات تم التأكد من الواقعة، وبإعداد الأكمنة تمكن قوات الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لمباشرة التحقيق. 


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