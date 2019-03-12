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القبض على شخص جمع مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الثلاثاء، 12 مارس 2019 11:26 ص
القبض على شخص جمع مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج عملات أجنبية-أرشيفية
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تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط شخص، لقيامه بالاشتراك مع آخر بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، بلغت حجم تعاملاته خلال شهر ونصف نحو مليون جنيه.
 
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية، مفادها قيام أحد الأشخاص بتجميع مدخرات العاملين بالخارج ، وتسليمها لأهليتهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون.
 
وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال عن قيام "عادل.م.ح" "كهربائى"- ومقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة، و"نادر.ر.ف" "سائق" - ومقيم بدائرة مركز شرطة ملوى المنيا – سبق إتهامه فى قضيتين (تحويل أموال) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى ، الذى يقوم بدوره بتسليم تلك المبالغ المالية للأول ، ليقوم بتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من خلال إيداعها بحساباتهم البنكية ، مقابل حصوله على عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
 
باستدعاء المتهم الأول أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثانى - جارى ضبطه - وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال شهر ونصف بلغت نحو (مليون جنيه مصرى).

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