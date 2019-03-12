القبض على أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط 3 عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها لإعادة بيعها مرة أخرى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم، والنقيب أحمد عبد القوى معاون المباحث، من ضبط كلا من "أحمد .و" 30 عاما عاطل، "إسلام ، ع" 28 عاما ، عاطل "أحمد .ا" 30 عاما سائق، داخل مخزن بمدينة شبين الكوم، وبحوزتهما سيارتان مبلغ بسرقاتهم من قسم أول مدينة نصر، وقامو بتقطعهم لإعادة بيعهم مرة أخرى، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.