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الرئيس مون يصل ماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 08:24 ص
الرئيس مون يصل ماليزيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن
أ ش أ
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وصل الرئيس الكوري الجنوبى مون جاى إن اليوم إلي كوالالمبور فى زيارة لماليزيا فى ختام زيارة لسلطنة بروناى ، وذلك فى إطار جولة خارجية له تشمل 3 دول أعضاء فى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه خلال زيارته إلى ماليزيا، سيحضر معرض موجة الثقافة الكورية "هاليو" والأغذية الحلال الذى تشارك فيه الشركات الكورية الجنوبية. ويعتزم المكتب الرئاسى دعم الشركات الكورية الجنوبية الراغبة فى دخول سوق الأغذية الحلال من خلال هذا المعرض.
وقالت " يونهاب " إن مون سيجتمع غدا الأربعاء مع رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين والاستجابة المشتركة للثورة الصناعية الرابعة وخلق محركات نمو جديدة. ويحضر الرئيس مون مأدبة عشاء يقيمها ملك ماليزيا على شرفه كما سيشارك فى منتدى الأعمال الكورية الجنوبية - الماليزية بعد غد الخميس.


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