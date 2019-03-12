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الجيش السوري يتصدى لهجومين على نقاط عسكرية بريف حماة

الثلاثاء، 12 مارس 2019 01:48 م
الجيش السوري يتصدى لهجومين على نقاط عسكرية بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
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تصدت وحدات من الجيش السورى اليوم الثلاثاء، لمحاولة اعتداء مجموعات إرهابية على نقاط عسكرية بريف حماة. 
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله "إن وحدات من الجيش أحبطت محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة بحماة، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 4 آخرين. 
كما تصدت وحدة من الجيش لهجوم مجموعة من إرهابيى "جبهة النصرة" على إحدى النقاط العسكرية من محور بلدة الجديدة بريف حماة الشمالى، وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين فيما فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم إلى الشمال الشرقى، ما أسفر عن مقتل جندى وإصابة آخرين خلال التصدى للهجوم.
وفى السياق، قضت وحدات من الجيش على مجموعة من "جبهة النصرة" من خلال استهدافهم بضربات صاروخية فى منطقة الهبيط بريف إدلب الجنوبى الشرقى.


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