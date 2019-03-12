الاحتلال الاسرائيلى يقتحم المسجد الأقصى ويطالب المرجعيات الدينية بمغادرته

رام الله (أ ش أ)

طالبت قوات الاحتلال الإسرائيلى، المرجعيات الدينية بمغادرة المسجد الأقصى، مهددة باستخدام القوة ضدهم.

وصرح القائم بأعمال قاضى القضاة، الشيخ واصف البكرى - فى تصريح اليوم الثلاثاء، بأنه ومدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، وعدد من موظفى الأوقاف حرصوا على البقاء داخل الأقصى، وأنه لدى تواجدهم اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المكان عدة مرات، وطالبتهم بإخلائه، بأمر من قائد شرطة القدس، مهددة باستخدام القوة.

وأضاف أن الاحتلال يريد تفريغ المسجد الأقصى وإخلائه من كافة المسؤولين والموظفين والمصلين، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتدت على المصلين ومن بالمسجد بالضرب المبرح .

وقد أخلت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى ظهر اليوم من الموظفين والمصلين وطلبة المدارس الشرعية، وأغلقت أبوابه.

وقد سمعت أصوات مفرقعات من داخل المسجد الأقصى، كما شوهدت ألسنة من اللهب ترتفع من داخل مركز شرطة الاحتلال فى الأقصى، وخلال دقائق معدودة اقتحم عشرات من الضباط والجنود والقوات الخاصة والشرطة ساحات المسجد .

ومن جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلى الخطير فى المسجد الأقصى، محذرة من التداعيات الخطيرة التى يتسبب بها هذا التصعيد ضد الفلسطينيين والمصلين داخل المسجد الأقصى، والاعتداء من قبل جنود الاحتلال على النساء داخل قبة الصخرة المشرفة.

ودعت المجتمع الدولى إلى التدخل العاجل لمنع التصعيد فى المسجد الأقصى نتيجة إمعان قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين فى انتهاك حرمة المسجد، واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك من خلال الاقتحامات وانتهاك حرمة الشعائر الدينية، التى كان آخرها قيام أحد جنود الاحتلال بدخول المسجد بحذائه حاملا معه زجاجة من الخمر، فى اعتداء صارخ على قدسية المسجد وحرمته.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يجرى اتصالات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة، للضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذا التصعيد الخطير.

من جهتها دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إلى تحرك عربى إسلامى دولى عاجل، لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلى المبيتة لتقسيم المسجد الأقصى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية -فى بيان اليوم الثلاثاء- الاعتداء الوحشى الذى تمارسه سلطات الاحتلال وشرطتها وأجهزتها المختلفة ضد المسجد الأقصى المبارك والمصلين الرجال والنساء، واعتبرته تصعيدًا خطيرًا فى استهداف المسجد الأقصى وباحاته، وحلقة من حلقات المخططات الإسرائيلية المبيتة الهادفة لتقسيم المسجد زمانيًا ومكانيًا.

وحيت صمود أبناء الشعب الفلسطينى فى القدس المحتلة، ودعت المواطنين المقدسين ورموزهم إلى المزيد من الرباط.

وأكدت أن ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات وجرائم على يد سلطات الاحتلال يستدعى النفير العام على كافة الأصعدة لحماية المسجد الأقصى المبارك ولإفشال المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة عليه وتقسيمه، محذرة من مخاطر وتداعيات هذا التصعيد الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية إلى أنها تواصل وبالتنسيق مع الأشقاء فى المملكة الأردنية الهاشمية، التحرك السياسى والدبلوماسى لمواجهة هذا المخطط الإسرائيلي.