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الإمارات تغيث 4 آلاف يمنى يعانون أزمة فى المياه بالساحل الغربى

الثلاثاء، 12 مارس 2019 04:52 م
الإمارات تغيث 4 آلاف يمنى يعانون أزمة فى المياه بالساحل الغربى الشيخ محمد بن راشد
إيمان حنا
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نفذت دولة الإمارات ستة مشاريع للمياه في 6 قرى بمديرية "ذو باب" بالساحل الغربي لليمن ليرتفع بذلك عدد القرى المستفيدة من مشاريع المياه الجديدة في المديرية إلى 12 قرية، وذلك وذلك دعما للقرى التي تعاني أزمة في المياه، بحسب "البيان" الإماراتية.

 

شملت المشاريع الستة، إعادة تأهيل الآبار الإرتوازية في قرى "الوطن والجافر والعميسي والنزيلة والمطابع وشعنون" وتزويدها بمضخات وخزانات مياه كبيرة ومنظومات طاقة شمسية متكاملة.

وأعرب أهالي تلك القرى عن شكرهم لدولة الإمارات لإستجابتها الإنسانية السريعة لندائهم و انهاء معاناتهم من شح مياه الشرب، مشيدين بالدعم الإماراتي الذي لم يتوقف لأبناء مديرية "ذو باب" بشكل خاص و مديريات ومناطق وقرى الساحل الغربي بشكل عام، حيث مكنت تلك المشروعات أهالي القرى الـ 12 من التغلب على العطش و سقي مواشيهم التي يعتمدون عليها لكسب الرزق، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع 4 آلاف يمني.

وهناك عدة مشروعات تقوم بها الإمارات لإعمار الساحل الغربي منها رصف وإعادة تأهيل الطريق الساحلي الدولي بطول 143 كيلومتراً، ويمتد من باب المندب إلى الحديدة، وصيانة وتأهيل 43 مدرسة تضم 28 ألفاً و800 طالب وطالبة، وتوفير خدمات الكهرباء بالطاقة الشمسية لآلاف المنازل، ويستفيد من هذا البند 42 ألف شخص، وحفر 58 بئراً بمضخاتها وتوصيل شبكات المياه وتوفير الخزانات، ويستفيد منها 165 ألف شخص.

وفي محور آخر، اهتمت الهيئة بمشاريع تعزيز القدرات من خلال توفير معدات صيد للعاملين في هذا المجال لتمكينهم من زيادة إنتاجهم، ويستفيد من هذا البند 48 ألفاً و700 شخص، إضافة إلى تأهيل 9 مراسي للصيد وإنشاء سوق لبيع الأسماك، يستفيد منها 2250 شخصاً، وفي هذا الصدد أيضاً يتم إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة لدعم أسر الشهداء والأسر المتعففة والضعيفة تتضمن 24 مخبزاً يستفيد من إنتاجها 4 ملايين و320 ألف شخص.

 


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