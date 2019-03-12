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ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 09:28 ص
ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود قطاع العقارات بورصة دبى - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.87% رابحا عدد 22.67 نقطة ليصل إلى مستوى 2614.76 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 51.5 مليون سهم محققة ما قيمته 106.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 994 صفقة لـ25 سهما، وارتفع 20 سهما، فيما انخفضت 4 أسهم واستقر سهم.
 
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.85%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.40%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.40%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.51%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.14%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة داماك العقارية بنسبة 2.92%، ثم شركة إعمار مولز بنسبة 2.86%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة الشركة الوطنية للتبريد المركزى بنسبة 2.94%، ثم شركة أرامكس بنسبة 0.69%.
 

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