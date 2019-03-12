ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع طفيف مدفوعا بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 834.190 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 249 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25.3 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 26.03%، والعرب على 11.47% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.49% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.50%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات والأجنبية للبيع بقيمة 123.9 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 17.7 مليون جنيه، 74.4 مليون جنيه، 59.7 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 15139 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2461 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% عند مستوى 19312 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 706 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 100" عند مستوى 1790 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 73 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.