إحالة أوراق المتهمة بالشروع فى قتل "مسنة" لسرقتها بقصر النيل للمفتى

كتب أحمد حسنى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، إحالة أوراق المتهمة "مريم سليمان" لفضيلة المفتى لأخذ رأيه الشرعى فى إعدامها، لاتهامها بالشروع فى قتل مسنة لسرقتها بقصر النيل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة المستشار سمير حسن المحامي العام، في القضية رقم 19564 / 313 لسنة 2016 جنايات قصر النيل، قيام "المتهمة مريم سليمان"، 21 سنة، بسرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها "مفيدة جلال" بطريق الإكراه الواقع عليها والذى ترك أثر الجروح الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق، بأن تسللت إلى العقار الذي تسكنه المجني عليها وتحصلت منه على أداة "عصا خشبية"، وقامت بالدخول لغرفة المجنى عليها فأبصرتها مسجاة علي سريرها فسددت لها ضربات لشل مقاومتها والحيلولة دون استغاثتها، وتمكنت بتلك الوسيلة القسرية من سرقة ما بيدها من مصوغات، كما شرعت المتهمة فى قتل المجنى عليها حال مقاومتها.