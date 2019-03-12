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أسهم أيرلندا تقود مكاسب أوروبا بعد حصول تيريزا ماى على ضمانات

الثلاثاء، 12 مارس 2019 12:07 م
أسهم أيرلندا تقود مكاسب أوروبا بعد حصول تيريزا ماى على ضمانات أسهم - أرشفية
(رويترز)
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تفوقت الأسهم الأيرلندية على باقى أسهم منطقة اليورو، اليوم الثلاثاء، بعد اتفاق جديد لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، على انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لتفادى شكوك حول ترتيب مثير للجدل خاص بوضع أيرلندا.

 

وصعد مؤشر دبلن 0.8 %، ويتأهب لتحقيق أكبر مكاسبه منذ الأول من مارس متفوقا على المؤشر ستوكس 600 الأوروبى الذى ارتفع 0.1 %، وزاد المؤشر داكس الألمانى 0.3%.

 

وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100البريطانى0.7 %، إذ أثر ارتفاع الجنيه الاسترلينى سلبا على شركات التصدير متعددة الجنسيات التى تهيمن على المؤشر.

 

وقادت شركة الهندسة الفرنسية سبيى المكاسب، إذ قفزت 6.2 % بعد تسجيل صافى دخل أقوى من المتوقع.

 

وتراجعت فولكسفاجن الألمانية لتصنيع السيارات 0.2 % بعد أن أعلنت عن تراجع هوامش التشغيل لعلامتها التجارية الأساسية فولسكفاجن وإعلانها أنها ستطرح حوالى 70 طرازا جديدا من السيارات الكهربائية بحلول 2028.


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