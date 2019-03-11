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50 شركة يابانية تزور العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية

الإثنين، 11 مارس 2019 02:50 م
50 شركة يابانية تزور العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصري اليابانى
كتب إسلام سعيد
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كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس مجلس الأعمال المصرى اليابانى، عن قيام 50 شركة يابانية بزيارة العاصمة الإدارية غدا للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة هناك.
 
وأعلن العربى فى تصريحات لـ اليوم السابع على هامش اجتماعات مجلس الأعمال المصري اليابانى المنعقد بالقاهرة، أن الوفد الياباني اطلع على الفرص الاستثمارية بمحيط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذلك تم إطلاعهم على الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي يشتملها قانون الاستثمار.
 
 
وكشف العربى، أنه سيتم إجراء تعديلات على مادتين فى قانون الاستثمار الجديد، رافضا الإفصاح عن التعديلات المقترحة والموجودة حاليا في مجلس النواب.
 
 
وأشار رئيس مجلس الأعمال إلى أن الوفد الياباني الذى يضم 50 شركة ابدى اهتمامته بدراسة التوسعات فى مصر لكن عقب قيام كل شركة بعمل دراساتها الخاصة حول ضخ استثمارات جديدة.
 
 
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