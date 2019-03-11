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يديعوت أحرونوت: 5 مليون إسرائيلى سيصوتون فى انتخابات الكنيست القادمة

الإثنين، 11 مارس 2019 05:18 م
يديعوت أحرونوت: 5 مليون إسرائيلى سيصوتون فى انتخابات الكنيست القادمة انتخابات الكنيست
كتب- هاشم الفخرانى
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قبل شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أعلن مركز الإحصاء الإسرائيلي أن عدد الإسرائيليين الذين لهم حق الإدلاء بصناديق الاقتراع بلغ عددهم 5 مليون و300 ألف إسرائيلى .

 

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين أن عدد المصوتين زاد عن الانتخابات التي أجريت فى عام 2015 بنسبة 8% أى ما يقدر عدده بـ 434 ألف إسرائيلى .

 

وعولت الصحيفة على عدة أسباب حول زيادة المصوتين فى هذه الانتخابات التى سيتمخض عنها الحكومة رقم 22 فى تاريخ إسرائيل ـ حيث ارتفعت نسبة الشباب الذين بلغوا 18 عاماً ويحق لهم التصويت وزيادة الهجرة من دول أوربا إلى إسرائيل .

 

ولفت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من لهم حق التصويت من اليهود بنسبة 79 % مقابل 16 % فقط من عرب إسرائيل .

 

 

 

 

 

 


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