يديعوت أحرونوت: 5 مليون إسرائيلى سيصوتون فى انتخابات الكنيست القادمة

كتب- هاشم الفخرانى

قبل شهر من إجراء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، أعلن مركز الإحصاء الإسرائيلي أن عدد الإسرائيليين الذين لهم حق الإدلاء بصناديق الاقتراع بلغ عددهم 5 مليون و300 ألف إسرائيلى .

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية اليوم الاثنين أن عدد المصوتين زاد عن الانتخابات التي أجريت فى عام 2015 بنسبة 8% أى ما يقدر عدده بـ 434 ألف إسرائيلى .

وعولت الصحيفة على عدة أسباب حول زيادة المصوتين فى هذه الانتخابات التى سيتمخض عنها الحكومة رقم 22 فى تاريخ إسرائيل ـ حيث ارتفعت نسبة الشباب الذين بلغوا 18 عاماً ويحق لهم التصويت وزيادة الهجرة من دول أوربا إلى إسرائيل .

ولفت الصحيفة إلى أن الغالبية العظمى من لهم حق التصويت من اليهود بنسبة 79 % مقابل 16 % فقط من عرب إسرائيل .