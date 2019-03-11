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معارض قطرى: سيسقط نظام الحمدين قريبا.. وتميم لن يحكم قطر أبدا

الإثنين، 11 مارس 2019 12:47 ص
معارض قطرى: سيسقط نظام الحمدين قريبا.. وتميم لن يحكم قطر أبدا خالد الهيل
كتب هيثم سلامة
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أكد المعارض القطرى خالد الهيل، أن نظام الحمدين فى دولة قطر يسقط قريبا، وتميم ليس إلامجرد واجهه له، وليس حاكما بالأمر الواقع.

وقال خالد الهيل: "لم يطوى ملف المحتال حمد بن جاسم حتى الأن ومازالت قضية باركليز شغاله، لم يطوى ملف الاختراق والتطفل القطرى غير المشروع ، ملف الارهاب ومازالت قطر مدانه، الملف الحقوقى وانتهاكات تنظيم الحمدين ضد ابناء قطر، كأس العالم لن يقام فى قطر، وللحديث بقيه وسيسقط تنظيم الحمدين بإذن الله قريبا".

وأضاف:"تميم يعتقد أنه سينجو فقط لان شوية مستشارين محتالين ينصبون عليه وتقارير غبيه تأتيه من جهاز أمن الدوله جل مخرجاتها أن "أمورنا طيبه طال عمرك ومابه خوف" وفى الاخير أعدكم أن تميم لن يحكم قطر ابدا، الان تميم هو حاكم بالأمر الواقع وليس أمير بل لايهش ولاينش مجرد واجهه لقطاع الطرق الحمدين".
 
خالد الهيل
خالد الهيل

 


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